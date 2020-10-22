Зарегистрировано около двух десятков аварий с механическими повреждениями
За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 19 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, ДТП в которых пострадали люди не зарегистрировано.
Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 344 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 3 автомобилистов за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За сутки в Бурятии не произошло ДТП с пострадавшими
Общество, Фото:
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