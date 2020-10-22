За сутки в Бурятии не произошло ДТП с пострадавшими

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Зарегистрировано около двух десятков аварий с механическими повреждениями



За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 19 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, ДТП в которых пострадали люди не зарегистрировано.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 344 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 3 автомобилистов за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

