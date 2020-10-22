В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём

Девушка пожаловалась в прокуратуру



В прокуратуру обратилась бывшая жительница села Баргузин, Баргузинского района Бурятии, оставшейся без попечения родителей.



Установлено, что девушка, являясь сиротой, была включена в список имеющих право на получение жилого помещения в республике в возрасте от 14 лет, однако жилым помещением на момент проверки обеспечена не была.



- Прокурором района предъявлено исковое заявление в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ к министерству социальной защиты населения республики об обязании обеспечить сироту благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по месту её настоящего жительства – в Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решением Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 16 июля требования прокурора удовлетворены в полном объёме.



Не согласившись с данным решением, министерство социальной защиты населения республики обжаловало его в Верховный суд Бурятии. Судебной коллегией по гражданским делам 21 сентября жалоба министерства оставлена без удовлетворения, решение районного суда – без изменения.



Прокуратура района держит на контроле исполнение судебного решения.

