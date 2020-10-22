 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 октября

21 октября

Популярное

В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём

В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём
Общество,  Фото:pixabay.com
Девушка пожаловалась в прокуратуру

В прокуратуру обратилась бывшая жительница села Баргузин, Баргузинского района Бурятии, оставшейся без попечения родителей.

Установлено, что девушка, являясь сиротой, была включена в список имеющих право на получение жилого помещения в республике в возрасте от 14 лет, однако жилым помещением на момент проверки обеспечена не была.

- Прокурором района предъявлено исковое заявление в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ к министерству социальной защиты населения республики об обязании обеспечить сироту благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по месту её настоящего жительства – в Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Решением Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 16 июля требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Не согласившись с данным решением, министерство социальной защиты населения республики обжаловало его в Верховный суд Бурятии. Судебной коллегией по гражданским делам 21 сентября жалоба министерства оставлена без удовлетворения, решение районного суда – без изменения.

Прокуратура района держит на контроле исполнение судебного решения.
прокуратура сироты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём
В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём
Общество, 22.10.2020
Девушка пожаловалась в прокуратуру
Улан-удэнка отсудила 30 тысяч у «управляшки» за сломанную руку
Улан-удэнка отсудила 30 тысяч у «управляшки» за сломанную руку
Общество, 22.10.2020
Женщина упала с обледенелых ступенек крыльца дома
В Улан-Удэ суд обязал предоставить жильё инвалиду
В Улан-Удэ суд обязал предоставить жильё инвалиду
Общество, 22.10.2020
В вопросе разбиралась прокуратура
В Улан-Удэ по-осеннему тепло
В Улан-Удэ по-осеннему тепло
Общество, 22.10.2020
Максимальная температура воздуха в Улан-Удэ составит +8 градусов
«Театральные каникулы на Байкале» проведут в онлайн-формате
«Театральные каникулы на Байкале» проведут в онлайн-формате
Общество, 21.10.2020
В Иркутской области пройдёт фестиваль детских и юношеских любительских театров
В Агинском округе поставят спектакль о песенно-игровой культуре бурят
В Агинском округе поставят спектакль о песенно-игровой культуре бурят
Общество, 21.10.2020
«Бабжын наадан» воссоздаст старинные бурятские обрядовые игры
В Бурятии войска связи отметили профессиональный праздник
В Бурятии войска связи отметили профессиональный праздник
Общество, 21.10.2020
Отличившиеся военнослужащие получили награды и новые звания
В молодёжном театре Улан-Удэ простились со сценой
В молодёжном театре Улан-Удэ простились со сценой
Общество, 21.10.2020
В здании театра начался долгожданный ремонт
В Чите появятся ещё две электрозаправочные станции
В Чите появятся ещё две электрозаправочные станции
Общество, 21.10.2020
Также рассматривается возможность установки ЭЗС в Ивано-Арахлейском природном парке
В Улан-Удэ поздравили с 90-летием ветерана колледжа
В Улан-Удэ поздравили с 90-летием ветерана колледжа
Общество, 21.10.2020
Коллеги и ученики сказали о юбиляре много тёплых слов
В Бурятии запустили онлайн-сервис ветеринарной поддержки фермеров
В Бурятии запустили онлайн-сервис ветеринарной поддержки фермеров
Общество, 21.10.2020
Оперативную консультацию от специалиста можно получить по телефону или в Viber
В Забайкальском крае собака спасла козлёнка
В Забайкальском крае собака спасла козлёнка
Общество, 21.10.2020
В Калганском районе самка алабая стала приёмной матерью козлёнку-сироте
В 2021 году в Бурятии начнут строить 3 новые школы
В 2021 году в Бурятии начнут строить 3 новые школы
Общество, 21.10.2020
Правительство России выделило средства на ликвидацию третьей смены в школах республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^