Девушка пожаловалась в прокуратуру
В прокуратуру обратилась бывшая жительница села Баргузин, Баргузинского района Бурятии, оставшейся без попечения родителей.
Установлено, что девушка, являясь сиротой, была включена в список имеющих право на получение жилого помещения в республике в возрасте от 14 лет, однако жилым помещением на момент проверки обеспечена не была.
- Прокурором района предъявлено исковое заявление в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ к министерству социальной защиты населения республики об обязании обеспечить сироту благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по месту её настоящего жительства – в Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решением Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 16 июля требования прокурора удовлетворены в полном объёме.
Не согласившись с данным решением, министерство социальной защиты населения республики обжаловало его в Верховный суд Бурятии. Судебной коллегией по гражданским делам 21 сентября жалоба министерства оставлена без удовлетворения, решение районного суда – без изменения.
Прокуратура района держит на контроле исполнение судебного решения.
В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девушка пожаловалась в прокуратуру
Женщина упала с обледенелых ступенек крыльца дома
В вопросе разбиралась прокуратура
Максимальная температура воздуха в Улан-Удэ составит +8 градусов
В Иркутской области пройдёт фестиваль детских и юношеских любительских театров
«Бабжын наадан» воссоздаст старинные бурятские обрядовые игры
Отличившиеся военнослужащие получили награды и новые звания
Солдат без вести пропал в 1942 году
В здании театра начался долгожданный ремонт
Также рассматривается возможность установки ЭЗС в Ивано-Арахлейском природном парке
Коллеги и ученики сказали о юбиляре много тёплых слов
Также будет проведено первенство региона
Оперативную консультацию от специалиста можно получить по телефону или в Viber
В Калганском районе самка алабая стала приёмной матерью козлёнку-сироте
Правительство России выделило средства на ликвидацию третьей смены в школах республики