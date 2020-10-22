Женщина упала с обледенелых ступенек крыльца дома
Суд удовлетворил иск улан-удэнки о взыскании 30 тысяч рублей с управляющей компании ООО «Жилищный участок-1» в счёт возмещения компенсации морального вреда и расходов на приобретение лекарственных средств.
- В ходе судебного заседания установлено, что в результате ненадлежащего выполнения управляющей компанией обязательств по договору управления многоквартирным домом в марте 2020 года истец упала с обледенелых ступенек крыльца дома по ул. Коммунистическая, 45, обслуживаемого ООО «Жилищный участок-1», получив закрытый перелом руки и многочисленные ушибы, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Прокуратурой района по результатам оценки материалов дела, представленных истцом доказательств и доводов ответчика дано заключение об удовлетворении иска.
Решение суда вступило в законную силу.
Улан-удэнка отсудила 30 тысяч у «управляшки» за сломанную руку
Общество, Фото:
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