Улан-удэнка отсудила 30 тысяч у «управляшки» за сломанную руку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина упала с обледенелых ступенек крыльца дома



Суд удовлетворил иск улан-удэнки о взыскании 30 тысяч рублей с управляющей компании ООО «Жилищный участок-1» в счёт возмещения компенсации морального вреда и расходов на приобретение лекарственных средств.



- В ходе судебного заседания установлено, что в результате ненадлежащего выполнения управляющей компанией обязательств по договору управления многоквартирным домом в марте 2020 года истец упала с обледенелых ступенек крыльца дома по ул. Коммунистическая, 45, обслуживаемого ООО «Жилищный участок-1», получив закрытый перелом руки и многочисленные ушибы, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Прокуратурой района по результатам оценки материалов дела, представленных истцом доказательств и доводов ответчика дано заключение об удовлетворении иска.



Решение суда вступило в законную силу.

