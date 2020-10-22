В Улан-Удэ суд обязал предоставить жильё инвалиду

В вопросе разбиралась прокуратура



Житель Улан-Удэ обратился в прокуратуру и заявил о нарушении его жилищных прав.



Установлено, что горожанин, являющийся инвалидом 3 группы, проживает в жилом помещении на основании договора аренды, состоит на учёте в администрации как нуждающийся в предоставлении жилого помещения. Мужчина страдает тяжёлой формой хронического заболевания, включённого в перечень тяжёлых форм заболеваний, при которых совместное проживание граждан в одной квартире невозможно.



По закону мужчина имеет право на внеочередное обеспечение жильём.



Прокурор района обратился с иском в суд к администрации Улан-Удэ о возложении обязанности по предоставлению заявителю вне очереди жилого помещения по договору социального найма.



Суд удовлетворил исковое заявление.



Решение суда в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

