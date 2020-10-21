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В Бурятии лесники готовятся к новому пожароопасному сезону

В Бурятии лесники готовятся к новому пожароопасному сезону
Общество,  Фото:РАЛХ
Они прокладывают минполосы

В Бурятии лесники готовятся к новому пожароопасному сезону. В селе Сотниково специалисты Иволгинского лесхоза и Забайкальской базы авиационной охраны лесов проводят противопожарные мероприятия.

На землях лесного фонда лесники и пожарные-десантники проводят работы по прочистке противопожарного разрыва. Так в случае лесного пожара, огонь не сможет подойти к жилым зданиям и сооружениям. Ещё одна минерализованная полоса на территории населённого пункта, сделанная сотрудниками администрации района, полностью исключит возможность перехода огня.

По краям противопожарного разрыва специалисты при помощи тяжёлой техники прокладывают минерализованные полосы шириной не менее 1,4 метров. Кроме того, всю площадь разрыва лесники очищают от горючего материала – мусора, хвороста и других горючих материалов.

- В Иволгинском районе 3 населённых пункта, подверженных переходу лесного пожара- это Сотниково, Калёново и Ошурково. Вблизи этих пунктов на землях лесного фонда мы сделаем минерализованные полосы – рассказал замруководителя Иволгинского лесхоза Евгений Алексеев.

Горючий материал лесники складывают в небольшие кучки.

- В ближайшее время сжигать мы их не будем. Тут много травы, и есть ветер. Сожжём горючий материал, когда выпадет снег, - рассказывает главный лесничий Иволгинского лесничества Виктор Денисенко.

Прокладывают минерализованные полосы специалисты на новом бульдозере, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.


РАЛХ
 
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