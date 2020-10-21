Студент из Бурятии завоевал бронзу Универсиады

Для молодого человека это была первая поездка на российские соревнования



17 октября состоялись финальные бои и закрытие VII Всероссийской летней Универсиады по боксу, которая проходила в Екатеринбурге.



Как сообщили в минспорта Бурятии, бронзовую медаль соревнований завоевал боксёр из Бурятского государственного университета Виталий Пархонов. Он тренируется в республиканской спортивной школе олимпийского резерва.



Виталий разделил 3 место в весовой категории 52 кг со студентом из Чеченской Республики.



«Для Виталия это была первая поездка на российские соревнования. И сразу медаль. Конечно, нам очень повезло с жеребьевкой, но в любом случае для такого молодого боксёра это колоссальный опыт», - отмечает тренер спортсмена Чингис Лубсанов.

