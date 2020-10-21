Для молодого человека это была первая поездка на российские соревнования
17 октября состоялись финальные бои и закрытие VII Всероссийской летней Универсиады по боксу, которая проходила в Екатеринбурге.
Как сообщили в минспорта Бурятии, бронзовую медаль соревнований завоевал боксёр из Бурятского государственного университета Виталий Пархонов. Он тренируется в республиканской спортивной школе олимпийского резерва.
Виталий разделил 3 место в весовой категории 52 кг со студентом из Чеченской Республики.
«Для Виталия это была первая поездка на российские соревнования. И сразу медаль. Конечно, нам очень повезло с жеребьевкой, но в любом случае для такого молодого боксёра это колоссальный опыт», - отмечает тренер спортсмена Чингис Лубсанов.
Студент из Бурятии завоевал бронзу Универсиады
Общество, Фото:
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