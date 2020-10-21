 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 октября

20 октября

Популярное

Студент из Бурятии завоевал бронзу Универсиады

Студент из Бурятии завоевал бронзу Универсиады
Общество,  Фото:соцсети
Для молодого человека это была первая поездка на российские соревнования

17 октября состоялись финальные бои и закрытие VII Всероссийской летней Универсиады по боксу, которая проходила в Екатеринбурге. 

Как сообщили в минспорта Бурятии, бронзовую медаль соревнований завоевал боксёр из Бурятского государственного университета Виталий Пархонов. Он тренируется в республиканской спортивной школе олимпийского резерва.

Виталий разделил 3 место в весовой категории 52 кг со студентом из Чеченской Республики.

«Для Виталия это была первая поездка на российские соревнования. И сразу медаль. Конечно, нам очень повезло с жеребьевкой, но в любом случае для такого молодого боксёра это колоссальный опыт», - отмечает тренер спортсмена Чингис Лубсанов.
спорт бокс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Студент из Бурятии завоевал бронзу Универсиады
Студент из Бурятии завоевал бронзу Универсиады
Общество, 21.10.2020
Для молодого человека это была первая поездка на российские соревнования
В Бурятии будут выявлять лучшего лесного пожарного
В Бурятии будут выявлять лучшего лесного пожарного
Общество, 21.10.2020
Для этого построили специальную площадку
В Улан-Удэ завершили строительство мини-футбольного поля
В Улан-Удэ завершили строительство мини-футбольного поля
Общество, 21.10.2020
Физкультурно-оздоровительный комплекс появился в микрорайоне Тулунжа

Главный внештатный пульмонолог Забайкалья: «СOVID-19 не для модниц»
Главный внештатный пульмонолог Забайкалья: «СOVID-19 не для модниц»
Общество, 21.10.2020
Врач объяснил, чем опасен гель-лак при коронавирусе
Лесник из Бурятии стал членом Союза писателей России
Лесник из Бурятии стал членом Союза писателей России
Общество, 21.10.2020
«Стихи в основном пишу о тайге, таёжниках, лесниках и лесных пожарах», - рассказал мужчина
В Бурятии прошла первая отправка призывников в войска ВВО. Фоторепортаж
В Бурятии прошла первая отправка призывников в войска ВВО. Фоторепортаж
Общество, 21.10.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с торжественной отправки
В Улан-Удэ назвали маршруты новых автобусов
В Улан-Удэ назвали маршруты новых автобусов
Общество, 21.10.2020
На линии работает 10 автобусов
Жители Бурятии могут снять деньги с карты в почтовых отделениях
Жители Бурятии могут снять деньги с карты в почтовых отделениях
Общество, 21.10.2020
POS-терминалы принимают карты любых банков
Семейский хор из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Семейский хор из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Общество, 21.10.2020
В Ульяновске завершился фестиваль свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке»  
В Бурятии рассмотрят возможность производства медицинского кислорода
В Бурятии рассмотрят возможность производства медицинского кислорода
Общество, 21.10.2020
Проработать вопрос поручено зампреду правительства по развитию инфраструктуры Евгению Луковникову

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^