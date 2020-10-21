В Улан-Удэ завершили строительство мини-футбольного поля

Физкультурно-оздоровительный комплекс появился в микрорайоне Тулунжа



В микрорайоне Тулунжа закончено строительство современного мини-футбольного поля. На сооружение было выделено 7,8 млн рублей.



Общая площадь нового физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 4997 квадратных метров, сообщает комитет по строительству администрации Улан-Удэ.



Теперь здесь футбольное поле размером 30м х 60 м с беговыми дорожками. Кроме того, установлены две спортивные площадки. Одна из них площадью 480 квадратных метров, вторая – прямоугольной формы размером 30 м х 16 м. Также специалисты сделали тренажёрную площадку площадью 100 кв. м.



Также в 2020 году физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа появятся в школах № 22, 18, 57, стадион на территории СОК «Зорька», расположенного в посёлке Верхняя Березовка 7 «б».



Всего на строительство объектов выделено более 127 млн рублей.



