Общее число летальных случаев достигло 330
По данным оперштаба, в Иркутской области на 21 октября зарегистрировано 22 368 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выявили 183 новых больных.
Госпитализировано 2915 человек, выздоровело 18 431, в том числе 122 за последние 24 часа.
Умерло 330 пациентов, в том числе 11 накануне.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 9 403 случаев заражения COVID-19. Завершили лечение и выписались из больниц 6900 человек, умерло 110 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1 655 больных. На амбулаторном лечении находятся 738 пациентов.
В Иркутской области за сутки скончались 11 больных коронавирусом
Общество, Фото:
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