«Стихи в основном пишу о тайге, таёжниках, лесниках и лесных пожарах», - рассказал мужчина
Сергей Максимов работает участковым лесничим Баргузинского лесничества уже более 16 лет. Как признаётся мужчина, вопрос, кем стать в будущем перед ним – не стоял: его отец проработал лесником более 40 лет.
Совсем недавно Сергей стал членом Союза писателей России, получив членский билет, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
- Всю свою сознательную жизнь живу лесом, поездками по таёжным просторам. Работа в лесу для меня – это всё. Стихи в основном пишу о тайге, таёжниках, лесниках и лесных пожарах. Меня вдохновляет моя работа, природа родного края, - рассказывает Сергей.
Стихотворение Сергея Максимова «О, горы, молчаливые горы»:
О, Горы, молчаливые Горы,
Что ж вы смотрите на нас свысока?
Не надменно, но строго. С укором.
Осыпая горстями песка.
Из ущелий порой выдувает
Жаркий холод иль знойный мороз.
Парадокс. Но такое бывает
В суете чёрно-белых полос.
Вы простите нам, древние Горы,
Карусель городских автострад!
Непрозрачность высоких заборов!
Безответность железных оград!
Но молчат каменистые склоны.
Только Ветер под шапкой снегов
Обдувает утёсы-балконы,
Вниз срываясь с крутых берегов.
Вы скажите нам, мудрые Горы,
Как нам жить без несчастий и бед?
Но молчат чёрно-белые горы.
А в ответ? Только Эхо - в ответ…
Солнца луч. Грозовые раскаты.
А в распадках пестреют луга.
Мы всё время несёмся куда-то,
А ведь рядом хребты и Тайга…
Лесник из Бурятии стал членом Союза писателей России
Общество, Фото:
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