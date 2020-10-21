Лесник из Бурятии стал членом Союза писателей России

Общество, Фото: республиканское агентство лесного хозяйства

«Стихи в основном пишу о тайге, таёжниках, лесниках и лесных пожарах», - рассказал мужчина



Сергей Максимов работает участковым лесничим Баргузинского лесничества уже более 16 лет. Как признаётся мужчина, вопрос, кем стать в будущем перед ним – не стоял: его отец проработал лесником более 40 лет.



Совсем недавно Сергей стал членом Союза писателей России, получив членский билет, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



- Всю свою сознательную жизнь живу лесом, поездками по таёжным просторам. Работа в лесу для меня – это всё. Стихи в основном пишу о тайге, таёжниках, лесниках и лесных пожарах. Меня вдохновляет моя работа, природа родного края, - рассказывает Сергей.



Стихотворение Сергея Максимова «О, горы, молчаливые горы»:



О, Горы, молчаливые Горы,



Что ж вы смотрите на нас свысока?



Не надменно, но строго. С укором.



Осыпая горстями песка.







Из ущелий порой выдувает



Жаркий холод иль знойный мороз.



Парадокс. Но такое бывает



В суете чёрно-белых полос.







Вы простите нам, древние Горы,



Карусель городских автострад!



Непрозрачность высоких заборов!



Безответность железных оград!







Но молчат каменистые склоны.



Только Ветер под шапкой снегов



Обдувает утёсы-балконы,



Вниз срываясь с крутых берегов.







Вы скажите нам, мудрые Горы,



Как нам жить без несчастий и бед?



Но молчат чёрно-белые горы.



А в ответ? Только Эхо - в ответ…







Солнца луч. Грозовые раскаты.



А в распадках пестреют луга.



Мы всё время несёмся куда-то,



А ведь рядом хребты и Тайга…





