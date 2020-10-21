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Лесник из Бурятии стал членом Союза писателей России

Лесник из Бурятии стал членом Союза писателей России
Общество,  Фото:республиканское агентство лесного хозяйства
«Стихи в основном пишу о тайге, таёжниках, лесниках и лесных пожарах», - рассказал мужчина

Сергей Максимов работает участковым лесничим Баргузинского лесничества уже более 16 лет. Как признаётся мужчина, вопрос, кем стать в будущем перед ним – не стоял: его отец проработал лесником более 40 лет.

Совсем недавно Сергей стал членом Союза писателей России, получив членский билет, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. 

- Всю свою сознательную жизнь живу лесом, поездками по таёжным просторам. Работа в лесу для меня – это всё. Стихи в основном пишу о тайге, таёжниках, лесниках и лесных пожарах. Меня вдохновляет моя работа, природа родного края, - рассказывает Сергей.

Стихотворение Сергея Максимова «О, горы, молчаливые горы»:

О, Горы, молчаливые Горы,

Что ж вы смотрите на нас свысока?

Не надменно, но строго. С укором.

Осыпая горстями песка.



Из ущелий порой выдувает

Жаркий холод иль знойный мороз.

Парадокс. Но такое бывает

В суете чёрно-белых полос.



Вы простите нам, древние Горы,

Карусель городских автострад!

Непрозрачность высоких заборов!

Безответность железных оград!



Но молчат каменистые склоны.

Только Ветер под шапкой снегов

Обдувает утёсы-балконы,

Вниз срываясь с крутых берегов.



Вы скажите нам, мудрые Горы,

Как нам жить без несчастий и бед?

Но молчат чёрно-белые горы.

А в ответ? Только Эхо - в ответ…



Солнца луч. Грозовые раскаты.

А в распадках пестреют луга.

Мы всё время несёмся куда-то,

А ведь рядом хребты и Тайга…


союз писателей лесники
 
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