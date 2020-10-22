В Улан-Удэ по-осеннему тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Максимальная температура воздуха в Улан-Удэ составит +8 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 октября по республике переменная облачность, ночью по северному Прибайкалью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 4-9, местами 13-18 мороза, по Прибайкалью при облачности до 0, днём 4-9 тепла, по северу местами до 1 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8, днём до 13 м/с. Температура ночью 5-7 мороза, днём 6-8 тепла.

