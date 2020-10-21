В Забайкальском крае собака спасла козлёнка

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

В Калганском районе самка алабая стала приёмной матерью козлёнку-сироте



Собака породы алабай по кличке Герда стала «матерью» козлёнку. Такую необычную историю рассказали специалисты государственной ветеринарной службы Забайкальского края, которые проводили плановую вакцинацию животных в селе Средняя Борзя на территории фермерского хозяйства Артёма Кузьмина.



- Герде четыре года, собака она умная. Летом ощенилась, принесла шесть замечательных щенков. В это время козлёнок остался без матери, другие животные его не подпускали и не воспринимали, - рассказал Артём Кузьмин.



Как сообщает госветслужба Забайкальского края, на ферме проживают мелкий и крупный рогатый скот, лошади, но для козлёнка мамой смогла стать только собака.



- Малыша, вероятно, манил запах молока, которое было у кормящей собаки. Инстинкт материнства взял верх над животным, и она оказалась очень доброй и заботливой приёмной матерью, - добавила начальник ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Наталья Павлушкина.

