«Театральные каникулы на Байкале» проведут в онлайн-формате

В Иркутской области пройдёт фестиваль детских и юношеских любительских театров



V всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров состоится с 23 по 26 октября в Иркутской области. Участие в мероприятии примут более двухсот человек в возрасте от 6 до 17 лет. Это участники 16 театральных коллективов из Республики Коми, Забайкальского края, Омской, Амурской и Иркутской областей. На суд жюри они представят спектакли разных жанров продолжительностью не более часа.



Формат проведения фестиваля изменился в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Часть конкурсных спектаклей члены жюри отсмотрят очно. Они побывают в Шелехове, Усолье-Сибирском, Слюдянке, Байкальске, Усть-Ордынском и в населённых пунктах Иркутского района. Постановки коллективов из отдалённых районов Иркутской области и других регионов России эксперты оценят заочно по предоставленным видеоматериалам. Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в онлайн-формате.



В этом году в состав жюри вошли известные деятели в области театрального искусства. Это театровед, заведующая отделом театрального искусства государственного Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова, член совета по массовым формам театрального искусства союза театральных деятелей РФ Марина Куц и заслуженный артист России, актёр Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова Степан Догадин. Возглавит жюри заслуженная артистка РФ, лауреат театральной премии «Золотой софит» Татьяна Уфимцева.



Первый всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Театральные каникулы на Байкале» прошёл в 2006 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России». Изначально местом его проведения был Ангарск. Позже, по решению организаторов, фестиваль перенесли в Байкальск. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

