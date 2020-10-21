В Иркутской области состоится чемпионат по адаптивному конному спорту

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Также будет проведено первенство региона



В конно-оздоровительном центре фонда Тихомировых в деревне Грановщина Иркутской области с 22 по 24 октября пройдут открытые чемпионат и первенство региона по адаптивному конному спорту. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 20 человек в возрасте от 8 лет и старше с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением интеллектуального развития.



Чемпионат и первенство Иркутской области проводятся по двум международным программа – паралимпийской и специальной олимпийской. Спортсмены будут соревноваться в таких видах программы, как «рабочая тропа» и выездка.



В турнире планирует принять бронзовый призёр чемпионата России по конному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Егор Аршинский. На старт выйдет и двукратный победитель и серебряный призёр Всемирных летних игр Специальной Олимпиады по конному спорту Дмитрий Глаголев.



В первый день, 22 октября, состоятся знакомство с лошадьми, тренировки, заседание мандатной комиссии. 23 октября в 11:00 часов начнётся церемония открытия чемпионата и первенства области, в этот день пройдут соревнования по программе «Рабочая тропа». 24 октября запланировано провести соревнования по паралимпийской выездке и выездке по Специальной Олимпийской программе.



Соревнования проводятся без зрителей, с соблюдением всех мер по профилактике новой коронавирусной инфекции, предусмотренных Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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