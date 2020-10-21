Солдат без вести пропал в 1942 году
В военный комиссариат Иркутской области обратились представители общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» с просьбой оказать содействие в поиске родственников красноармейца Леонида Викторовича Кучина, 1909 года рождения, который без вести пропал в 1942 году.
Известно, что его мать Зоя Викторовна Кучина проживала в Иркутской области, Голуметском районе, в посёлке Вяткино. Отец – Виктор Иванович Кучин был зарегистрирован в Иркутске, на улице Седова, 19.
Граждан, что-либо знающих о красноармейце и его родственниках, просят обратиться в военный комиссариат Иркутской области по адресу: г.Иркутск, улица Ударника, 4. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутской области разыскивают родственников красноармейца Леонида Кучина
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