Оперативную консультацию от специалиста можно получить по телефону или в Viber
В Бурятии запустили дистанционный сервис ветеринарной поддержки фермеров «ТелеВетеринар». Сервис позволит получить фермерам оперативную онлайн-консультацию по уходу за животными от лучших ветеринаров региона.
- Такой дистанционный формат работы идеально вписывается в новые условия, когда жители оказываются временно невыездными. И это становится единственным вариантом для тех, кто предпочитает общаться «глаза в глаза», - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.
«ТелеВетеринар» запущен информационно-методологическим центром РБ совместно с Бурятской республиканской станцией по борьбе с болезнями животных.
- Специалист свяжется с вами в удобное время по телефону или в Viber, чтобы ответить на вопросы, дать рекомендации для дальнейших действий, и расскажет, как поступить в экстренных ситуациях до приезда специалиста ветеринарной службы. Это очень удобно и позволяет быстро узнать ответы на интересующие вопросы. Консультации можно получить по вопросам диагностики беременности сельхозживотных, консультации по терапии, инфекционным и инвазивным заболеваниям и другим, - рассказала руководитель ИМЦ РБ Аюна Цыренжапова.
Главный эксперт проекта – кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры акушерства, биотехнологии и размножения животных БГСХА имени В.Р. Филиппова, специалист с 40-летним опытом работы Галина Нимбуева.
В Бурятии запустили онлайн-сервис ветеринарной поддержки фермеров
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