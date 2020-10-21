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В Бурятии запустили онлайн-сервис ветеринарной поддержки фермеров

В Бурятии запустили онлайн-сервис ветеринарной поддержки фермеров
Общество,  Фото:pixabay.com
Оперативную консультацию от специалиста можно получить по телефону или в Viber

В Бурятии запустили дистанционный сервис ветеринарной поддержки фермеров «ТелеВетеринар». Сервис позволит получить фермерам оперативную онлайн-консультацию по уходу за животными от лучших ветеринаров региона.

- Такой дистанционный формат работы идеально вписывается в новые условия, когда жители оказываются временно невыездными. И это становится единственным вариантом для тех, кто предпочитает общаться «глаза в глаза», - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.

«ТелеВетеринар» запущен информационно-методологическим центром РБ совместно с Бурятской республиканской станцией по борьбе с болезнями животных.

- Специалист свяжется с вами в удобное время по телефону или в Viber, чтобы ответить на вопросы, дать рекомендации для дальнейших действий, и расскажет, как поступить в экстренных ситуациях до приезда специалиста ветеринарной службы. Это очень удобно и позволяет быстро узнать ответы на интересующие вопросы. Консультации можно получить по вопросам диагностики беременности сельхозживотных, консультации по терапии, инфекционным и инвазивным заболеваниям и другим, - рассказала руководитель ИМЦ РБ Аюна Цыренжапова.

Главный эксперт проекта – кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры акушерства, биотехнологии и размножения животных БГСХА имени В.Р. Филиппова, специалист с 40-летним опытом работы Галина Нимбуева.
ветеринария сельское хозяйство сельскохозяйственные животные животноводство Бурятия
 
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