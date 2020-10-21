В здании театра начался долгожданный ремонт
20 октября коллектив молодёжного художественного театра Улан-Удэ простился со старой сценой. В помещении театра стартовал долгожданный ремонт.
Коллектив временно переедет в городской культурный центр, расположенный над площадью Славы. Артисты уже с нетерпением ждут возвращение в родное обновленное помещение.
- Мы погладили старые досочки, которые столько всего помнят: спектакли , овации, цветы, слёзы, танцы, разнообразный реквизит... Спасибо тебе, наша любимая сцена, скоро мы обязательно вновь будем играть и встречать зрителя! А вы ждёте открытия театров? Мы очень, - сообщила пресс-служба театра.
В молодёжном театре Улан-Удэ простились со сценой
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