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В Улан-Удэ поздравили с 90-летием ветерана колледжа

В Улан-Удэ поздравили с 90-летием ветерана колледжа
Общество,  Фото:пресс-служба колледжа искусств имени Чайковского
Коллеги и ученики сказали о юбиляре много тёплых слов

В Бурятии с 90-летним юбилеем поздравили ветерана колледжа искусств имени Чайковского, преподавателя обязательного фортепиано Людмилу Ивановну Ильину. К этой дате коллеги Людмилы Ивановны подготовили искренние воспоминания, связанные с профессиональной деятельностью уважаемого юбиляра.

- Я учился в музыкальном училище имени П.И.Чайковского с 1981 по 1985 гг. По классу обязательного фортепиано моим педагогом была Ильина Людмила Ивановна. К этому педагогу я всегда относился с большим уважением... Очень большое внимание на уроке уделяла правильной посадке за инструментом, правильной постановке руки, придумывая всевозможные упражнения для нас, своих учеников. Например, предлагала отжиматься руками от стенки, затем – отжиматься пальцами от стенки. При исполнении произведений требовала наилучшего результата как в техническом, так и в музыкальном плане, - рассказывает заслуженный артист РБ Юрий Тютрин. - К ученикам Людмила Ивановна относилась строго, но в то же время очень любила нас. Мы, помню, её немного боялись, но и очень уважали. Благодаря этому, все её ученики достигали отличных результатов в игре на фортепиано. У меня самого не было образования в музыкальной школе, но за время обучения у Людмилы Ивановны я научился неплохо играть. Даже при поступлении в Новосибирскую консерваторию комиссия обратила внимание на то, что я неплохо владею фортепиано, и меня спросили: «У кого вы учились?», поставив максимальные баллы. А при распределении по преподавателям меня определили в класс преподавателя кафедры специального фортепиано. В дальнейшей учебе по фортепиано у меня всегда были хорошие, а чаще отличные оценки. Мы хорошо помним своего педагога и очень любим.

- Людмила Ивановна Ильина лично для меня является примером истинного профессионализма и преданности музыке, высочайшей культуры, стойкости духа. Красивая, всегда со вкусом одетая, в меру строгая, в общении деликатная. Людмила Ивановна окончила музыкальное училище по двум отделениям: фортепиано и вокал в 1952 году. Она прекрасно пела, великолепно аккомпанировала. Особое внимание в педагогической деятельности уделяла работе над ансамблями и аккомпанементом, особенно вокальным. Мастерство концертмейстера отразилось на педагогической деятельности. Её работа над аккомпанементом была удивительно одухотворенной и богатой великолепным репертуаром. В классе Людмилы Ивановна звучали романсы П.И.Чайковского, М.И.Глинки, А.С.Даргомыжского и других композиторов. Среди её многочисленных выпускников - будущие преподаватели колледжа искусств Тин А.Н., Каменев Н.Е., Тютрин Ю.А., Борис Грудинин, Ольга Аюрова, Клим Миткинов, Дмитрий Зубенко, - вспоминает преподаватель ПЦК обязательного фортепиано колледжа искусств имени Чайковского Ольга Зайцева.

По словам педагогов отделения, Людмила Ивановна всегда была красивой и выглядела идеально. В её классе всегда была идеальная чистота и гармония. В кабинете были очень красивые цветы, за которыми она сама очень аккуратно ухаживала, никому не доверяя даже поливку растений. У Людмилы Ивановны прекрасный голос, и она неоднократно выступала в оперном театре. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени Чайковского.
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