Малышка стала пятым ребёнком в многодетной семье
В семье читинцев Андрея и Виктории родился пятый ребёнок – дочка. Девочку назвали Гульсиной, что означает «цветок, цветущая душа, непоседа».
Родители уже воспитывают четверых детей: трёх мальчиков – Владимира, Романа и Артёма, и одну девочку – Софию. Необычное имя Гульсина, которым нарекли новорождённую дочь, связано с историей родственных корней по линии матери ребёнка.
- Выплаты при рождении пятого ребёнка данной семье индивидуальны - они зависят от полученных ранее выплат и от статуса семьи. Для получения точной информации в данном случае нужно обратиться в органы соцзащиты, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Забайкалье назвали популярные и редкие имена новорождённых. Среди них была девочка по имени Каталея Орхидея.
В Чите девочку назвали Гульсиной
Общество, Фото:
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