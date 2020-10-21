В Бурятии в колонии-поселении выбрали лучшего повара

Конкурс был приурочен к Международному дню повара
В Международный день повара в колонии-поселения №3 в Бурятии прошёл смотр-конкурс на приготовление лучшего блюда. В мероприятии приняли участие повара столовой учреждения из числа осуждённых.
Конкурсантки представляли на суд жюри свои фирменные блюда. Работа поваров оценивалась по следующим критериям: представление блюда, оригинальность его оформления и вкусовые качества.
Участницам вручили дипломы за участие, а победительницу признали «Лучшим поваром», сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Конкурс был приурочен к Международному дню повара
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