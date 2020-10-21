В Улан-Удэ мужчина украл вино и ударил продавца

Преступника выдал выглядывающий из-под куртки капюшон



Продавец магазина в Октябрьском районе Улан-Удэ нажала кнопку тревожной сигнализации, когда один из посетителей при попытке украсть бутылку вина, нанёс ей побои. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали мужчину по горячим следам.



В продовольственный магазин по улице Павлова зашёл мужчина без медицинской маски. После сделанного замечания посетитель надел маску, а заодно прихватил из винно-водочного отдела бутылку вина и попытался уйти, не расплатившись за товар.



Продавец побежала за мужчиной, догнала его возле крыльца и потребовала вернуть украденное. В ответ мужчина толкнул её и ударил в грудь. Проезжавший мимо водитель, увидев происходящее, начал сигналить и останавливаться. Правонарушитель испугался, отдал бутылку и убежал.



Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны, просмотрев видеонаблюдение и установив приметы подозреваемого мужчины, направилась на обследование близлежащей территории. Спустя полчаса он был обнаружен возле гаражей, где он находился в компании ещё 2 мужчин. Одной из приметных деталей одежды стал светло-серый капюшон кофты, выглядывавший из-под куртки.



Задержанный, 45-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

