Преступника выдал выглядывающий из-под куртки капюшон
Продавец магазина в Октябрьском районе Улан-Удэ нажала кнопку тревожной сигнализации, когда один из посетителей при попытке украсть бутылку вина, нанёс ей побои. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали мужчину по горячим следам.
В продовольственный магазин по улице Павлова зашёл мужчина без медицинской маски. После сделанного замечания посетитель надел маску, а заодно прихватил из винно-водочного отдела бутылку вина и попытался уйти, не расплатившись за товар.
Продавец побежала за мужчиной, догнала его возле крыльца и потребовала вернуть украденное. В ответ мужчина толкнул её и ударил в грудь. Проезжавший мимо водитель, увидев происходящее, начал сигналить и останавливаться. Правонарушитель испугался, отдал бутылку и убежал.
Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны, просмотрев видеонаблюдение и установив приметы подозреваемого мужчины, направилась на обследование близлежащей территории. Спустя полчаса он был обнаружен возле гаражей, где он находился в компании ещё 2 мужчин. Одной из приметных деталей одежды стал светло-серый капюшон кофты, выглядывавший из-под куртки.
Задержанный, 45-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
В Улан-Удэ мужчина украл вино и ударил продавца
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Конкурс был приурочен к Международному дню повара
Преступника выдал выглядывающий из-под куртки капюшон
Специалисты подсчитали, сколько мусора приходится на человека в разных регионах
Женщина отделалась условным наказанием
Мошенники обещали помочь в получении кредита
Общее число летальных случаев достигло 110
Вчерашний антирекорд побит
Они представили на конкурсе свои проекты
Нарушения выявила прокурорская проверка
Рабочего насмерть засыпало грунтом
В финал прошли 18 кандидатов из восьми районов республики и города Улан-Удэ
Их получат 13 медицинских организаций
Эти средства на развёртывание коек для лечения пациентов с COVID-19 выделены за последние две недели
Женщина украла телефон из гостиничного номера
«Мы не можем оставить в беде родственников», - сказал Игорь Кобзев