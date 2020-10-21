Больше всего мусора оставляют после себя жители Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Специалисты подсчитали, сколько мусора приходится на человека в разных регионах



Эксперты подсчитали, сколько мусора приходится на человека в разных регионах. В среднем по стране этот показатель равен 2,4 кубометра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



«Чемпионами» в прошлом году стали жители Бурятии — порядка восьми кубометров на человека. Далее следуют Севастополь (5,6), Тульская (4,4), Магаданская (3,8), Вологодская (3,6) области, Ямало-Ненецкий автономный округ (3,5), Иркутская (3,3) и Сахалинская (3,27) области, Карелия (3,2) и Новосибирская область (3,19).



Меньше всего мусора оставляют после себя жители Чечни — в год там образуется всего 0,49 кубометра на человека. В Ингушетии этот показатель равен 0,71, Туве — 1,02, Дагестане — 1,09, Чувашии — 1,1, на Алтае — 1,12, в Забайкальском крае — 1,27, в Оренбургской области — 1,3, Орловской — 1,33, а в Еврейской автономной области — 1,36 кубометра.



- Аналитики также отмечают, что из 346 миллионов кубометров отходов за прошлый год (учитывается мусор, вывезенный спецтехникой) около трети оставили после себя предприятия, остальное вывезли из жилых кварталов. Основную массу мусора создают города, на сельские территории приходится только около 16 процентов, - отмечает РИА Новости.



Самый большой объем твердых коммунальных отходов образуется в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Ростовской области и Татарстане. Так, в Москве в прошлом году на полигоны вывезли 26,8 миллиона кубометров мусора, в Подмосковье — 20,4 миллиона.



Меньше всего мусора производит Чукотка — 102,7 тысячи кубометров. В Ненецком автономном округе на полигоны вывезли 128 тысяч кубометров, в Еврейской автономной области — 216, на Алтае — 245,6, в Туве — 332,3, Ингушетии — 356,4, Калмыкии — 433,6, Магаданской области — 533,4, Чечне — 716,4 тысячи кубометров мусора. Замыкает десятку наименее «мусорящих» регионов Карачаево-Черкесия — 850,9 тысячи кубометров.

