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В Иркутской области аферисты наживались на чужих кредитах

В Иркутской области аферисты наживались на чужих кредитах
Общество,  Фото:screenshot
Мошенники обещали помочь в получении кредита

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области правоохранители задержали мужчину и женщину, подозреваемых в серии мошенничеств под видом оказания помощи в получении кредитов.

По предварительной информации, ранее судимый 39-летний мужчина и его ранее судимая 38-летняя супруга, работающая в детском саду, разместили в социальной сети Facebook объявление о том, что готовы помочь в получении кредита. Подозреваемые представлялись банковскими работниками.

На сегодня есть сведения о трёх потерпевших от действий задержанных. Жертвы обмана - мужчины в возрасте от 37 до 43 лет из Иркутской, Сахалинской областей и Татарстана.

Потерпевшие, прочитав объявление, сами связывались со аферистами, передавали им паспортные данные, полные сведения по своим банковским картам. Мошенники просили перевести им суммы денег якобы для того, чтобы убедиться в «платёжеспособности карты». Введённые в заблуждение мужчины перечислили лжебанкирам от пяти до ста тысяч рублей. Получив деньги, подозреваемые не оформляли займ и прекращали общение с собеседниками.

На допросе задержанный признался, что он плохо относится к обманам, но и сам был обманутым.

Возбуждены уголовные дела.

Известно, что задержанные мужчина и женщина ранее судимы за аналогичные преступления. Следователи устанавливают возможную причастность пары к другим подобным фактам мошенничеств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


мошенничество Иркутская область
 
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