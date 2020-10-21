Три жителя Бурятии прошли в финал конкурса «Доброволец России - 2020»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они представили на конкурсе свои проекты



Алексей Белоусов, Дмитрий Тубчинов и Елена Бадмаева прошли в финал всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020» со своими проектами, сообщает минспорта Бурятии.



Алексею Белоусову 25 лет, он — спасатель в Забайкальском центре аварийно-спасательных и экологических технологий в Улан-Удэ. Увидев своими глазами, что пожарных и спасателей не всегда хватает, Алексей решил создать добровольную команду противопожарной защиты и спасательных работ.



С 2015 года добровольцами было потушено на территории Бурятии свыше 400 пожаров, они разбирали завалы в Черемушках Прибайкальского района, собирали средства и передавали гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Забайкальском крае, откачивали воду из подтопленных зданий, проводили аварийно-спасательные и другие неотложные работы после наводнения в Тулуне Иркутской области.



Дмитрий Тубчинов создал проект «Спорт без границ». Это комплекс спортивных мероприятий в Бурятии для детей с ограниченными возможностями. С ребятами занимаются адаптивным спортом, в том числе новыми видами спорта по программе «Лыжи мечты. Игры».



Благодаря занятиям, у детей появляется привычка к физическим нагрузкам, увеличивается выносливость, улучшаются координация, формируются новые двигательные навыки и нейронные связи. Также благодаря совместной игровой деятельности, отмечается положительное влияние на психоэмоциональный фон ребенка, улучшение когнитивных функций и коммуникативных навыков детей-инвалидов.



Реализация проекта позволит повысить качество жизни более 60 семей - участников программы, обеспечить более 576 часов групповых занятий всей семьей ежегодно на базе 3 новых центров «Лыжи Мечты. Игры» (г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск и г. Северобайкальск).



Елене Бадмаевой 33 года, она руководит некоммерческой организацией по развитию села и сохранения его уникальности «Ай! Байкальская деревня». Программа «Современные герои — молодёжь на селе» появилась спонтанно: в 2018 году Елена познакомилась с такими же неравнодушными людьми, как она сама. Вместе они решили погрузиться в сельскую жизнь и показать современных жителей деревни.

