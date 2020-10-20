В Забайкалье назвали популярные и редкие имена новорожденных

Всего за 9 месяцев этого года в регионе было зарегистрировано 9336 младенцев
В Забайкальском крае департамент ЗАГС рассказал о самых редких и популярных именах для новорожденных за девять месяцев 2020 года.
В регионе потеряли свои позиции некогда популярные русские имена, такие как Николай, Евгений, Виталий, Олег, Наталья, Светлана, Оксана и Надежда. Среди неожиданных лидирует по-прежнему прославившаяся на всю Россию Каталея Орхидея из Чернышевского района, за ней – Амелия и Сократ из Борзинского, Агнесса из Каларского и Даромира из Нерчинско-Заводского районов. В Карымском районе в один месяц в двух семьях родители дали своим детям имя Илья, а в Карымском – в один день одно за другим было зарегистрировано рождение двух Стефаний.
В Ингодинском районе с января по сентябрь зарегистрировано 580 рождений. Самыми популярными именами здесь стали Михаил, Александр, Кирилл, Артём, София, Полина, Алиса, Александра. Среди имён, которыми редко называют детей в этом районе: Пётр, Антон, Павел, Лидия.
В Могочинском и Тунгиро-Олёкминском районах за девять месяцев зарегистрировано 200 рождений. Среди женских редких имён зарегистрированы Милана, Дарья, Василиса, Ульяна, Варвара, среди мужских – Богдан.
В отделе ЗАГС Оловянинского района за девять месяцев 2020 года зарегистрировано рождение 198 детей. Здесь девочкам давали имена Варвара, Василиса, Алиса, мальчикам – Лев, Мирон, Матвей, Эмиль, Антип.
За девять месяцев в Калганском районе зарегистрировано рождение 45 детей. Здесь родители давали своим детям такие имена, как Пелагея, Арина, Милена, Ульяна, Дарья, Полина, Софья, Егор, Макар.
В Шелопугинском районе за девять месяцев зарегистрировано 37 рождений. Чаще всего встречаются имена: София, Софья, Мария, Данил, Матвей. А среди редких, ранее не встречающихся в этом районе – Мирослава, Милана, Дарина, Ева, Артемий.
Всего за девять месяцев 2020 года в Чите зарегистрировано 3727 актовых записи о рождении, а по всему Забайкальскому краю – 9336. Первое место по рождаемости в Забайкальском крае занимает Чита, здесь в 2019 году зарегистрировано 5056 актовых записи о рождении. Далее в пятёрке лидеров идут Читинский район (773 актовых записи о рождении), Краснокаменский (620), Борзинский (510) и Агинский (461). Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В Забайкалье назвали популярные и редкие имена новорожденных
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