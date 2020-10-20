Первый в этом году турнир по конному спорту проводился без участия зрителей
Спортсменки областной спортивной школы олимпийского резерва «Тамир» имени И.И. Тыхреновой заняли все призовые места на соревнованиях по конкуру на призы и кубок губернатора Иркутской области. Турнир по конному спорту проходил 17 октября в конном центре фонда Тихомировых в деревне Грановщина Иркутского района.
На соревнованиях борьба за высокие спортивные награды была напряжённой. Победителем турнира стала мастер спорта России Анастасия Тихомирова в паре со своей «Ангеликой». Второе и третье места, как и в прошлом году, завоевали её воспитанницы – спортсменка 1-го разряда Полина Куницына на красавце по кличке «Варис» и спортсменка 2-го разряда Ирина Абрамова на своей лошади по кличке «Лирика». Спортсменки тренируются на базе конного центра фонда Тихомировых.
Областные соревнования по конкуру стали единственным официальным стартом по конному спорту за весь спортивный сезон. Турнир проводился с соблюдением мер по профилактике новой коронавирусной инфекции, предусмотренных Роспотребнадзором, без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутской области прошли соревнования по конкуру
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