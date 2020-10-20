Филиал ЦНИИСК будет наделён функциями проектно-методического центра области
Филиал центрального научно-исследовательского института строительных конструкций планируют создать в Иркутске. Этот вопрос 19 октября обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, директор центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени В.А. Кучеренко Иван Ведяков, заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
- Правительство Иркутской области заинтересовано в открытии в регионе филиала центрального научно-исследовательского института строительных конструкций. Так наши проектные и строительные организации смогут получить квалифицированную техническую помощь, консультации, научные и методические данные в режиме прямого диалога. Организации Иркутской области сотрудничают с вашим институтом уже на протяжении 60 лет. За этот период реализованы проекты по реконструкции зданий, внедрению систем сейсмозащиты, проведены масштабные исследования домостроительных систем, - сказал Игорь Кобзев.
Предполагается, что филиал института будет наделён функциями проектно-методического центра Иркутской области. Он будет участвовать в разработке региональных программ в сфере строительства, проектировании сложных и уникальных объектов, участвовать в мероприятиях по реконструкции и восстановлению объектов.
Перспективными направлениями сотрудничества могут стать обследование домов 335 серии, восстановление или увеличение сейсмостойкости зданий и сооружений, восстановление деревянных домов, в том числе, памятников истории и культуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Иркутской области.
В Иркутске планируют создать филиал столичного НИИ
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