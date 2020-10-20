 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 октября

Популярное

В Бурятии проводится конкурс фанфиков по книге «Долина бессмертников»

В Бурятии проводится конкурс фанфиков по книге «Долина бессмертников»
Общество,  Фото:pixabay.com
Автором романа является писатель Владимир Митыпов

К 80-летию Владимира Гомбожаповича Митыпова в Бурятии объявлен конкурс фанфиков по его произведению «Долина бессмертников». В нём могут участвовать авторы от 16 лет, проживающие в республике.

Конкурс будет проводиться по трём возрастным номинациям: от 16 до 25 лет включительно, от 26 до 35 лет включительно, от 35 лет и старше. Участие в конкурсе бесплатное.

Победители будут награждены дипломами и ценными призами, участники — сертификатами. Произведения победителей будут рекомендованы для публикации в журналах «Байкал» и «Байгал».

Прислать творческие работы можно до 8 ноября на электронную почту [email protected] с пометкой «На конкурс фанфиков «Долина бессмертников». Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки Бурятии.

Справка

Фанфик (англ. fan fiction — фан-проза, фан-литература) — любительское сочинение или рассказ по мотивам популярных литературных произведений.

Возрастное ограничение 16+
конкурс фанфики литература писатели Бурятия библиотека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии проводится конкурс фанфиков по книге «Долина бессмертников»
В Бурятии проводится конкурс фанфиков по книге «Долина бессмертников»
Общество, 20.10.2020
Автором романа является писатель Владимир Митыпов
В Забайкалье назвали популярные и редкие имена новорожденных
В Забайкалье назвали популярные и редкие имена новорожденных
Общество, 20.10.2020
Всего за 9 месяцев этого года в регионе было зарегистрировано 9336 младенцев
В Бурятии проходит благотворительный проект «Преображение. Новая Я»
В Бурятии проходит благотворительный проект «Преображение. Новая Я»
Общество, 20.10.2020
Мастера помогут преобразиться женщинам с нелёгкими судьбами
В Иркутской области воссоздали флигель для ямщиков
В Иркутской области воссоздали флигель для ямщиков
Общество, 20.10.2020
Новая экспозиция появилась в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы»
В Бурятии состоится литературный фестиваль «Байкальские чтения»
В Бурятии состоится литературный фестиваль «Байкальские чтения»
Общество, 20.10.2020
В рамках мероприятия открыт приём заявок на семинар для начинающих авторов
В Улан-Удэ стартовал интеллектуальный турнир «Знатоки»
В Улан-Удэ стартовал интеллектуальный турнир «Знатоки»
Общество, 20.10.2020
Победителями первого тура стала команда гимназии №33
В Иркутской области прошли соревнования по конкуру
В Иркутской области прошли соревнования по конкуру
Общество, 20.10.2020
Первый в этом году турнир по конному спорту проводился без участия зрителей
В Бурятии проведена корректировка очерёдности расселения на БАМе
В Бурятии проведена корректировка очерёдности расселения на БАМе
Общество, 20.10.2020
Проект распоряжения находится на согласовании в правительстве республики
В Иркутске планируют создать филиал столичного НИИ
В Иркутске планируют создать филиал столичного НИИ
Общество, 20.10.2020
Филиал ЦНИИСК будет наделён функциями проектно-методического центра области
Спортсмен из Бурятии выиграл кубок Москвы по тхэквондо
Спортсмен из Бурятии выиграл кубок Москвы по тхэквондо
Общество, 20.10.2020
Константин Киселёв забрал «золото» спаррингов в весовой категории до 50 кг
В Забайкалье ещё одного спасённого журавля передали зоопарку
В Забайкалье ещё одного спасённого журавля передали зоопарку
Общество, 20.10.2020
Раненная птица была поймана в пойме реки Борзя
Объём незаконных рубок в Иркутской области снизился почти на 19%
Объём незаконных рубок в Иркутской области снизился почти на 19%
Общество, 20.10.2020
Создан круглосуточный пост «Падь Топка», проведены рейды «Колея», «Посейдон»
В Бурятии 4 бизнесмена не сообщили о получении подкарантинной продукции
В Бурятии 4 бизнесмена не сообщили о получении подкарантинной продукции
Общество, 20.10.2020
В адрес 3 предпринимателей направлены предостережения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^