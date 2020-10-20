Автором романа является писатель Владимир Митыпов
К 80-летию Владимира Гомбожаповича Митыпова в Бурятии объявлен конкурс фанфиков по его произведению «Долина бессмертников». В нём могут участвовать авторы от 16 лет, проживающие в республике.
Конкурс будет проводиться по трём возрастным номинациям: от 16 до 25 лет включительно, от 26 до 35 лет включительно, от 35 лет и старше. Участие в конкурсе бесплатное.
Победители будут награждены дипломами и ценными призами, участники — сертификатами. Произведения победителей будут рекомендованы для публикации в журналах «Байкал» и «Байгал».
Прислать творческие работы можно до 8 ноября на электронную почту [email protected] с пометкой «На конкурс фанфиков «Долина бессмертников». Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки Бурятии.
Справка
Фанфик (англ. fan fiction — фан-проза, фан-литература) — любительское сочинение или рассказ по мотивам популярных литературных произведений.
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии проводится конкурс фанфиков по книге «Долина бессмертников»
Общество, Фото:
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