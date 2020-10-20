Проект распоряжения находится на согласовании в правительстве республики
В Бурятии произведена корректировка очерёдности жилых помещений в зоне БАМ, расположенных в многоквартирных домах (МКД), которые на сегодняшний день признаны аварийными и подлежащими сносу: в Северо-Байкальском районе – 3 МКД, в Муйском районе – 38 МКД. Корректировка очерёдности традиционно проводится один раз в год на основании направленных администрациями районов документов.
Также по решению суда скорректирована очерёдность граждан, которые имеют право на первоочередное расселение: по Муйскому району – 1 гражданин, в Северобайкальском районе – 4 гражданина. Дополнительно на основании решений суда включены 2 гражданина в Муйском районе.
Скорректирована очерёдность жилых помещений в Северо-Байкальском районе по общей площади многоквартирных домов. В соответствии с предписанием прокуратуры Муйского района в адрес МО «Муйский район» скорректирована очерёдность 13 жилых помещений с переводом в статус непригодного для проживания жилья.
В соответствии с законодательством граждане, получившие социальную выплату в текущем году, будут исключены из очерёдности в 2021 году, а также граждане, не состоящие в очерёдности, согласно порядку формирования очерёдности расселения будут включены в 2021 году.
Проект распоряжения правительства Бурятии об утверждении очерёдности расселения в зоне БАМ в настоящее время находится на согласовании в республиканском правительстве. Об этом сообщает пресс-служба минстроя РБ.
В Бурятии проведена корректировка очерёдности расселения на БАМе
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