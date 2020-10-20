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20 октября

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В Бурятии проходит благотворительный проект «Преображение. Новая Я»

В Бурятии проходит благотворительный проект «Преображение. Новая Я»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мастера помогут преобразиться женщинам с нелёгкими судьбами

19 октября в Бурятии дан старт социально-благотворительному проекту «Преображение. Новая Я». Организаторы ставят целью помочь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Героинями станут женщины с нелёгкими судьбами, матери особенных детей, женщины с тяжёлыми заболеваниями и т.д. Избранницу проекта ждёт целый beauty-день с командой мастеров.

- Мы хотим расширить ваши горизонты, выйти за рамки, поверить в себя, воодушевить, вдохновить, поэкспериментировать над своей внешностью и стать ещё прекраснее, - сообщили в пресс-службе дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ. - Наш проект не требует от участниц никаких взносов, главное, боевой настрой и желание меняться в лучшую сторону, а мы вам в этом поможем.

Для участия необходимо подписаться на партнёров проекта, сделать репост поста в группе дирекции по паркам в ВКонтакте с активной ссылкой аккаунта и отправить в директ личное фото и краткую историю о себе. Новую «звезду» выберут уже 23 октября.
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