Мастера помогут преобразиться женщинам с нелёгкими судьбами
19 октября в Бурятии дан старт социально-благотворительному проекту «Преображение. Новая Я». Организаторы ставят целью помочь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Героинями станут женщины с нелёгкими судьбами, матери особенных детей, женщины с тяжёлыми заболеваниями и т.д. Избранницу проекта ждёт целый beauty-день с командой мастеров.
- Мы хотим расширить ваши горизонты, выйти за рамки, поверить в себя, воодушевить, вдохновить, поэкспериментировать над своей внешностью и стать ещё прекраснее, - сообщили в пресс-службе дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ. - Наш проект не требует от участниц никаких взносов, главное, боевой настрой и желание меняться в лучшую сторону, а мы вам в этом поможем.
Для участия необходимо подписаться на партнёров проекта, сделать репост поста в группе дирекции по паркам в ВКонтакте с активной ссылкой аккаунта и отправить в директ личное фото и краткую историю о себе. Новую «звезду» выберут уже 23 октября.
В Бурятии проходит благотворительный проект «Преображение. Новая Я»
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