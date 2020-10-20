Мошенник представлялся пенсионеркам родственником и просил деньги
В городе Тайшет Иркутской области оперативниками задержан мужчина, подозреваемый в дистанционных хищениях денег у пожилых женщин под видом родственника, которому срочно нужны средства для решения проблем.
Правоохранители выяснили, что 24-летний мужчина в июле этого года по телефону обманул 89-летнюю пенсионерку, проживающую в Тулуне, и похитил у нее более 90 тысяч рублей.
Пенсионерке он представился её внуком, который проживает в Испании. Заявив, что у него возникли трудности, он попросил денег для их решения. Так как банковской карты у пожилой тулунчанки нет и осуществить перевод она не могла, аферист отправил за деньгами таксиста. Ничего не подозревающий работник службы такси, взяв деньги у потерпевшей, осуществил перевод мошеннику. Так, на протяжении трёх дней обманщик звонил женщине, а она продолжала отдавать свои сбережения таксистам.
Кроме того, по данным следователей в июне жертвой афериста стала 65-летняя жительница Черемхово, которая перевела «племяннику» 5 тысяч рублей.
В ходе обысков у подозреваемого изъяты два сотовых телефона, 6 сим-карт и 6 банковских карт.
Тайшетским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным в разных районах Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Внук из Испании» выманил у пенсионерки из Иркутской области 90 тысяч
Общество, Фото:
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