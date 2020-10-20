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В Улан-Удэ состоялась премьера бэби-спектакля

В Улан-Удэ состоялась премьера бэби-спектакля
Общество,  Фото:Александра Данилова
«Ням-ням путешествие» – новый бэби-спектакль Русского драмтеатра

17 октября в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева в Улан-Удэ состоялась закрытая премьера нового бэби-спектакля «Ням-ням путешествие» (0+) в постановке актрисы и режиссёра из Санкт-Петербурга Ольги Бобровой.

Творческая лаборатория «Территория РОСТа. Год пятый», которая прошла в августе в Русском драмтеатре, дала старт новому направлению – бэби-театру. Так, благодаря проекту репертуар Малой сцены пополнился несколькими постановками для самых маленьких, в том числе бэби-спектаклем «Ням-ням путешествие».

Режиссёр спектакля Ольга Боброва не только познакомила артистов с новым для них форматом, но и вместе с ними в рамках лаборатории создала эскиз «Кухня», который сейчас и вырос в полноценный спектакль «Ням-ням путешествие».

Он создан по всем законам бэби-театра, когда артисты находятся на одном уровне с маленькими зрителями, которые в свою очередь сидят на полу, на подушках. Ребята максимально вовлечены в процесс игры. Задача актёров увлечь малышей темой и существовать в ней практически импровизационно. Для «Ням-ням путешествия» такой темой стала кухня, а предметами для игры и импровизации – все, что здесь находится.

Так, мука – это вовсе не мука, а самый настоящий снег, белое вафельное полотенце – снежная гора. Кастрюля – море, а ложки – чайка, а блины – это, конечно, солнышко. Из пшена можно сделать пустыню, а из другой крупы – озеро Байкал.

– При этом бэби-театр – это не развивающее занятие. Это первая встреча малыша с искусством. Дети до 3-4 лет, для которых создан этот спектакль, ещё не владеют связанной речью, они воспринимают мир, что называется, «на ощупь», через язык движений, визуальные образы. И наш спектакль приглашает их в игру, предлагает увидеть в самых обычных вещах что-то совсем иное, таким образом они и знакомятся с художественной условностью, – рассказала актриса Екатерина Белькова.

Бэби-театр – это пространство сотворчества. Этот спектакль делает ребят не столько его зрителями, сколько соучастниками. Он не предполагает линейного повествования, текста, здесь важно знакомство маленьких зрителей с театром. Ребятам предлагается окунуться в особую театральную атмосферу, где приветствуются баловство, шалости, неконтролируемый полет фантазии и свободная импровизация.

– В нашем театре до этой лаборатории не было спектаклей для самых маленьких. У нас были традиционные детские сказки, в которых есть сюжет, герои, за которыми малыши наблюдают. Но психологи и театральные педагоги говорят, что ребёнок до 3-4 лет ещё не способен полноценно следить за сюжетом, дать оценку действиям персонажей. Поэтому появились бэби-спектакли, созданные с учётом всех возрастных особенностей, когда ребёнок получает скорее чувственный и эмоциональный опыт. И теперь они есть в нашем театре, – рассказал заслуженный артист Бурятии Александр Кузнецов.

В спектакле заняты: народная артистка России Нина Туманова, заслуженный артист Бурятии Александр Кузнецов, Екатерина Белькова, Лиана Щетилина и Александр Фатеев, сообщили в пресс-службе театра.


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