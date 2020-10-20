Иномарка вызвала подозрение из-за грязных госномеров
Угнанный несколько дней назад в Улан-Удэ дорогой внедорожник был обнаружен росгвардейцами в Прибайкальском районе Бурятии.
Находясь на маршруте патрулирования в селе Турунтаево, на лесовозной дороге в лесу группа задержания вневедомственной охраны обратила внимание на автомобиль «Toyota Land Cruiser 200». Подъехав ближе, росгвардейцы обнаружили, что регистрационные знаки замазаны грязью.
О найденном джипе экипаж Росгвардии Бурятии сообщил в дежурную часть полиции. После очистки госномеров было установлено, что этот автомобиль находится в розыске в связи с угоном.
Владелец джипа в тот же день прибыл в Турунтаево из Улан-Удэ. После проведения всех необходимых экспертиз машина была возвращена хозяину. По факту угона возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы Бурятии нашли угнанный автомобиль
Общество, Фото:
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