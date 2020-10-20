Росгвардейцы Бурятии нашли угнанный автомобиль

Иномарка вызвала подозрение из-за грязных госномеров



Угнанный несколько дней назад в Улан-Удэ дорогой внедорожник был обнаружен росгвардейцами в Прибайкальском районе Бурятии.



Находясь на маршруте патрулирования в селе Турунтаево, на лесовозной дороге в лесу группа задержания вневедомственной охраны обратила внимание на автомобиль «Toyota Land Cruiser 200». Подъехав ближе, росгвардейцы обнаружили, что регистрационные знаки замазаны грязью.



О найденном джипе экипаж Росгвардии Бурятии сообщил в дежурную часть полиции. После очистки госномеров было установлено, что этот автомобиль находится в розыске в связи с угоном.



Владелец джипа в тот же день прибыл в Турунтаево из Улан-Удэ. После проведения всех необходимых экспертиз машина была возвращена хозяину. По факту угона возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе ведомства.

