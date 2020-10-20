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В Улан-Удэ подросток украл телефон ребёнка

В Улан-Удэ подросток украл телефон ребёнка
Общество,  Фото:pixabay.com
Личность преступника установили по камерам видеонаблюдения

16 октября в полицию обратилась 31-летняя улан-удэнка и сообщила о совершённом в отношении её малолетнего сына преступлении.

Она рассказала, что сын, играя в футбол, снял куртку, в кармане которой лежал сотовый телефон, и повесил рядом с площадкой на забор. Через некоторое время он услышал крик женщины и увидел убегающего от его вещей подростка. Подбежав, он обнаружил пропажу сотового телефона из кармана. Ребёнок поспешил домой и рассказал о случившемся матери. Ущерб составил около девяти тысячи рублей.

Женщина с сыном тут же обратились полицию, где рассказали о происшедшем. Выехавшая на место следственно-оперативная группа, просмотрев все ближайшие камеры уличного видеонаблюдения, установила личность подозреваемого.

В результате 15-летний горожанин был задержан полицейскими, а украденное изъято. Несовершеннолетний состоит на учёте в ПДН.

За грабёж возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
грабеж
 
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