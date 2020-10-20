Мужчина принял лампу за обогреватель и сдал в скупку
Днём 16 октября в полицию обратился администратор гостиницы, расположенной на проспекте 50 лет Октября в Улан-Удэ. Женщина сообщила, что постоялец украл из номера бактерицидную лампу. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей
Следователем установлено, что 44-летний ранее не судимый местный житель проживал в гостинице некоторое время. Выезжая, из номера мужчина приметил под кроватью коробки, в одной из которых он обнаружил электроприбор, похожий на обогреватель. Подумав, что находка принадлежала бывшим постояльцам, он прихватил её с собой. Сдав номер, мужчина направился в ближайший магазин скупки, где по своим паспортным данным сдал бактерицидную лампу.
Спустя несколько часов администратор обнаружила пропажу и вызвала полицию. По журналу посетителей личность преступника была установлена, следственно-оперативная группа отработала ближайшие магазины скупки, где они обнаружили совпадения паспортных данных постояльца и клиента магазина. Вскоре подозреваемого задержали, он раскаялся в содеянном.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл из гостиницы бактерицидную лампу
Общество, Фото:
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