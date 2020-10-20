Спортсмен из Бурятии выиграл кубок Москвы по тхэквондо

Константин Киселёв забрал «золото» спаррингов в весовой категории до 50 кг



18 октября в Московском центре боевых искусств прошёл турнир по тхэквондо МФТ «Кубок Москвы». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Московской области и Тамбова.



Тхэквондист из Бурятии Константин Киселëв занял на турнире первое место по программе «Спарринг до 50 кг, чёрные пояса». Также он взял второе место по программе «Туль, чёрные пояса». Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.

