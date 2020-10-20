Через Иркутскую область перевозили 20 тонн филе рыбы без документов

Общество, Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Владельца груза оштрафовали



19 октября во время работы на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.



Из Владивостока в Пензенскую область перевозили 20 тонн филе сельди без ветеринарных сопроводительных документов. Допущено нарушение требований ветеринарных правил.



Владелец груза привлечён к административной ответственности в виде штрафа. Документы позже предоставлены, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

