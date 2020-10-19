Дзюдоисты Иркутской области и Забайкалья выиграли медали окружных соревнований

Общество, Фото: федерация дзюдо Забайкальского края

10 медалей завоевали спортсмены Иркутской области на первенстве СФО, забайкальцы привезли 3 медали с чемпионата ДФО



Спортсмены Иркутской области завоевали десять медалей на первенстве Сибирского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, которое с 16 по 18 октября проходило в Минусинске в Красноярском крае. Участие в соревнованиях приняли более 160 человек из восьми регионов Сибири.



Среди юниоров золотые медали выиграли Курбан Кудиев из Иркутска (весовая категория до 73 кг), Гаджимурад Омаров из Иркутска (до 81 кг) и Андрей Пермяков из Ангарска (до 90 кг). Серебряным призёром в весе до 81 кг стал Умеджон Раджабов из Иркутска. Бронзовые медали взяли Темирлан Семенов из Иркутска (до 55 кг), Никита Воложанин из Шелехова (до 66 кг), Кантемир Хажметов из Иркутска (до 73 кг), Артём Федоровцев из Ангарска (до 100 кг).



Среди юниорок серебряные медали завоевали Виктория Лапига из Ангарска в весовой категории до 44 кг и Екатерина Браценюк из Усолья-Сибирского в весе до 78 кг.



Все победители и призёры получили право участвовать в первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, которое состоится в декабре в Мурманске.



Курбан Кудиев, Гаджимурад Омаров, Умеджон Раджабов, Темирлан Семенов, Кантемир Хажметов тренируются в спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых и учатся в государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Андрей Пермяков тренируется у Виталия Бронникова и Александра Степанова. Тренерами Никиты Воложанина являются Андрей Кузнецов и Виктор Филиппов. Артём Федоровцев занимается у Григория Ильина. Виктория Лапига тренируется у Сергея Губаря, Екатерина Браценюк – у Александра Голубева, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



В универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина в Хабаровске 17 и 18 октября прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по дзюдо. Его участниками стали около ста спортсменов.



- Среди мужчин в весовой категории 100 килограмм абсолютным чемпионом соревнований стал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №1 Дмитрий Комиссаров. Среди девушек в весовой категории свыше 78 килограмм серебряную медаль завоевала Елена Гарбузюк. Бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 килограмм завоевал Егор Дерябин, - рассказала секретарь федерации дзюдо Забайкальского края Ирина Анкудинова.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, Дальневосточный чемпионат по дзюдо являлся отборочным туром на чемпионат России, который состоится в ноябре в Хабаровске.

