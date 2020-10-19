Дзюдоисты Иркутской области и Забайкалья выиграли медали окружных соревнований

10 медалей завоевали спортсмены Иркутской области на первенстве СФО, забайкальцы привезли 3 медали с чемпионата ДФО
Спортсмены Иркутской области завоевали десять медалей на первенстве Сибирского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, которое с 16 по 18 октября проходило в Минусинске в Красноярском крае. Участие в соревнованиях приняли более 160 человек из восьми регионов Сибири.
Среди юниоров золотые медали выиграли Курбан Кудиев из Иркутска (весовая категория до 73 кг), Гаджимурад Омаров из Иркутска (до 81 кг) и Андрей Пермяков из Ангарска (до 90 кг). Серебряным призёром в весе до 81 кг стал Умеджон Раджабов из Иркутска. Бронзовые медали взяли Темирлан Семенов из Иркутска (до 55 кг), Никита Воложанин из Шелехова (до 66 кг), Кантемир Хажметов из Иркутска (до 73 кг), Артём Федоровцев из Ангарска (до 100 кг).
Среди юниорок серебряные медали завоевали Виктория Лапига из Ангарска в весовой категории до 44 кг и Екатерина Браценюк из Усолья-Сибирского в весе до 78 кг.
Все победители и призёры получили право участвовать в первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, которое состоится в декабре в Мурманске.
Курбан Кудиев, Гаджимурад Омаров, Умеджон Раджабов, Темирлан Семенов, Кантемир Хажметов тренируются в спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых и учатся в государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Андрей Пермяков тренируется у Виталия Бронникова и Александра Степанова. Тренерами Никиты Воложанина являются Андрей Кузнецов и Виктор Филиппов. Артём Федоровцев занимается у Григория Ильина. Виктория Лапига тренируется у Сергея Губаря, Екатерина Браценюк – у Александра Голубева, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина в Хабаровске 17 и 18 октября прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по дзюдо. Его участниками стали около ста спортсменов.
- Среди мужчин в весовой категории 100 килограмм абсолютным чемпионом соревнований стал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №1 Дмитрий Комиссаров. Среди девушек в весовой категории свыше 78 килограмм серебряную медаль завоевала Елена Гарбузюк. Бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 килограмм завоевал Егор Дерябин, - рассказала секретарь федерации дзюдо Забайкальского края Ирина Анкудинова.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, Дальневосточный чемпионат по дзюдо являлся отборочным туром на чемпионат России, который состоится в ноябре в Хабаровске.
Дзюдоисты Иркутской области и Забайкалья выиграли медали окружных соревнований
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Онлайн-мероприятие проводится по номинациям «Солисты» и «Вокальные ансамбли»
Подобные меры должны обеспечить восстановление в озере популяции ценных видов рыб
Среди них около 20 подразделений и 2 соединения ВВО
В ней примут участие школьники 5-11 классов
10 медалей завоевали спортсмены Иркутской области на первенстве СФО, забайкальцы привезли 3 медали с чемпионата ДФО
В мероприятиях приняли участие гости из Бурятии и Иркутской области
Композиция выполнена в виде большого сердца на трёх шестах
Школьники из Черемховского района получили звание чемпионов финала «Мини-футбол - в школу»
Вынужденные меры приняты для стабилизации эпидемиологической обстановки
Обладателем гран-при стала ученица Курумканской школы №1
Ограничения действуют из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Ключи от дома и нож он выкинул в залив Байкала
Среди 10 команд-победительниц – 4 с Дальнего Востока
Спортсмены региона удачно выступили на кубке и первенстве страны
Чемпионом в весовой категории до 73 кг стал Виктор Тэлин