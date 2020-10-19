Среди них около 20 подразделений и 2 соединения ВВО
В Бурятии на полигонах «Бурдуны» и «Дивизионный» за право присвоения почётного звания «Ударное» по итогам учебного 2020 года вступили в борьбу подразделения танкового, ракетного, артиллерийского и мотострелкового соединений Восточного военного округа. В испытаниях будут участвовать около 20 подразделений и 2 соединения, в частности ракетные, мотострелковые, танковые, самоходное артиллерийское, инженерное, РХБ защиты и разведывательное подразделения.
Экипажи танковых подразделений выполнят упражнения контрольных стрельб по огневой подготовке в дневное и ночное время, военнослужащие разведывательного подразделения выполнят практическую стрельбу из новейшего стрелкового оружия АК-12.
Всего к проверке подразделений и соединений ВВО в республике за право нести звание «Ударное» привлечено более трёх тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии более 3000 военнослужащих борются за звание «Ударного»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Онлайн-мероприятие проводится по номинациям «Солисты» и «Вокальные ансамбли»
Подобные меры должны обеспечить восстановление в озере популяции ценных видов рыб
Среди них около 20 подразделений и 2 соединения ВВО
В ней примут участие школьники 5-11 классов
10 медалей завоевали спортсмены Иркутской области на первенстве СФО, забайкальцы привезли 3 медали с чемпионата ДФО
В мероприятиях приняли участие гости из Бурятии и Иркутской области
Композиция выполнена в виде большого сердца на трёх шестах
Школьники из Черемховского района получили звание чемпионов финала «Мини-футбол - в школу»
Вынужденные меры приняты для стабилизации эпидемиологической обстановки
Обладателем гран-при стала ученица Курумканской школы №1
Ограничения действуют из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Ключи от дома и нож он выкинул в залив Байкала
Среди 10 команд-победительниц – 4 с Дальнего Востока
Спортсмены региона удачно выступили на кубке и первенстве страны
Чемпионом в весовой категории до 73 кг стал Виктор Тэлин