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В Бурятии более 3000 военнослужащих борются за звание «Ударного»

В Бурятии более 3000 военнослужащих борются за звание «Ударного»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Среди них около 20 подразделений и 2 соединения ВВО

В Бурятии на полигонах «Бурдуны» и «Дивизионный» за право присвоения почётного звания «Ударное» по итогам учебного 2020 года вступили в борьбу подразделения танкового, ракетного, артиллерийского и мотострелкового соединений Восточного военного округа. В испытаниях будут участвовать около 20 подразделений и 2 соединения, в частности ракетные, мотострелковые, танковые, самоходное артиллерийское, инженерное, РХБ защиты и разведывательное подразделения.

Экипажи танковых подразделений выполнят упражнения контрольных стрельб по огневой подготовке в дневное и ночное время, военнослужащие разведывательного подразделения выполнят практическую стрельбу из новейшего стрелкового оружия АК-12.

Всего к проверке подразделений и соединений ВВО в республике за право нести звание «Ударное» привлечено более трёх тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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