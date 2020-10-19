Вынужденные меры приняты для стабилизации эпидемиологической обстановки
В Забайкальском крае губернатор Александр Осипов поручил перевести все школы на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19. Своевременное дистанцирование позволит снизить резкий рост заболевания в коллективах края.
- Все школы, которые могут работать удалённо, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели, - заявил глава региона.
Он отметил, что в детских садах также необходимо снижать количество детей, которые приходят в группы. Это необходимо для недопущения скопления дошкольников в учреждениях.
- Работающим забайкальцам нужно, чтобы дети были в детских садах, но, учитывая, что необходимо требовать до 60-70 процентов подъёма ухода на дистанционную форму работы, родители смогут в таком случае находиться дома с детьми, - отметил Александр Осипов.
В ближайшее время крупным предприятиям необходимо составить список сотрудников, которые имеют возможность работать удалённо.
Отметим, что за введение ограничительных мероприятий выступает и территориальное управление Роспотребнадзора. Заместитель главы ведомства Евгений Гредюшко, выступая на оперативном совещании 19 октября, подчеркнул, что разобщение детей позволит снизить рост заболевания и стабилизировать эпидемиологическую обстановку.
Среди жителей региона за последние сутки диагноз подтвердили у 198 человек, 9084 – за всё время. За последние 24 часа полностью вылечены и выписаны из больниц 46 забайкальцев, всего с начала года 6004 человека победили заболевание. Скончалось с начала года от коронавируса 86 человек.
В моностационарах края у 49 пациентов с COVID-19 в заболевание протекает в тяжёлой форме, 20 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье школы и учреждения переходят на дистанционный режим
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Онлайн-мероприятие проводится по номинациям «Солисты» и «Вокальные ансамбли»
Подобные меры должны обеспечить восстановление в озере популяции ценных видов рыб
Среди них около 20 подразделений и 2 соединения ВВО
В ней примут участие школьники 5-11 классов
10 медалей завоевали спортсмены Иркутской области на первенстве СФО, забайкальцы привезли 3 медали с чемпионата ДФО
В мероприятиях приняли участие гости из Бурятии и Иркутской области
Композиция выполнена в виде большого сердца на трёх шестах
Школьники из Черемховского района получили звание чемпионов финала «Мини-футбол - в школу»
Вынужденные меры приняты для стабилизации эпидемиологической обстановки
Обладателем гран-при стала ученица Курумканской школы №1
Ограничения действуют из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Ключи от дома и нож он выкинул в залив Байкала
Среди 10 команд-победительниц – 4 с Дальнего Востока
Спортсмены региона удачно выступили на кубке и первенстве страны
Чемпионом в весовой категории до 73 кг стал Виктор Тэлин