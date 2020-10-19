В Забайкалье школы и учреждения переходят на дистанционный режим

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Вынужденные меры приняты для стабилизации эпидемиологической обстановки



В Забайкальском крае губернатор Александр Осипов поручил перевести все школы на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19. Своевременное дистанцирование позволит снизить резкий рост заболевания в коллективах края.



- Все школы, которые могут работать удалённо, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели, - заявил глава региона.



Он отметил, что в детских садах также необходимо снижать количество детей, которые приходят в группы. Это необходимо для недопущения скопления дошкольников в учреждениях.



- Работающим забайкальцам нужно, чтобы дети были в детских садах, но, учитывая, что необходимо требовать до 60-70 процентов подъёма ухода на дистанционную форму работы, родители смогут в таком случае находиться дома с детьми, - отметил Александр Осипов.



В ближайшее время крупным предприятиям необходимо составить список сотрудников, которые имеют возможность работать удалённо.



Отметим, что за введение ограничительных мероприятий выступает и территориальное управление Роспотребнадзора. Заместитель главы ведомства Евгений Гредюшко, выступая на оперативном совещании 19 октября, подчеркнул, что разобщение детей позволит снизить рост заболевания и стабилизировать эпидемиологическую обстановку.



Среди жителей региона за последние сутки диагноз подтвердили у 198 человек, 9084 – за всё время. За последние 24 часа полностью вылечены и выписаны из больниц 46 забайкальцев, всего с начала года 6004 человека победили заболевание. Скончалось с начала года от коронавируса 86 человек.



В моностационарах края у 49 пациентов с COVID-19 в заболевание протекает в тяжёлой форме, 20 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.





