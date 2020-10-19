В Улан-Удэ проведут онлайн-акцию, посвящённую комсомолу

В ней примут участие школьники 5-11 классов



В Бурятии состоится диджитал-акция «Онлайн слёт РДШ», посвящённая дню рождению Российского движения школьников и комсомола. Участвовать в смотре-конкурсе могут команды 5-11 классов образовательных организаций и учреждений дополнительного образования Улан-Удэ в количестве пяти человек в сопровождении куратора или педагога. Муниципальные образования (районы республики) также могут направить для участия в слёте сборную района.



Онлайн-слёт проводится в четырёх номинациях:

- Номинация «Гражданская активность» - школьники готовят видеоролик на тему «Мы с РДШ», где рассказывают о своей деятельности в рамках организации РДШ;

- Номинация «Личностное развитие» - ученики готовят творческий номер «Творчество с РДШ» для приложения «ТикТок», где могут представить танцевальное и вокальное мастерство;

- Номинация «Информационно-медийное направление» - детям предлагается написать статью на тему «Перспективы с РДШ» и выложить её на своей странице на сайте «Вконтакте»;

- Номинация «Военно-патриотическое направление» - школьники делают фотографию на тему «Будущее России с РДШ», связанную с военно-патриотическим направлением и выкладывают свою фотоработу в «Инстаграме».



Образовательные организации направляют для участия в мероприятии не более одной команды с каждой организации. Образовательные учреждения Улан-Удэ предоставляют команду с каждой школы. С одной школы подается по одной заявке на каждую номинацию. Ссылки должны быть в открытом доступе. Об этом сообщает пресс-служба ГДДЮТ.



Возрастное ограничение 6+

