Онлайн-мероприятие проводится по номинациям «Солисты» и «Вокальные ансамбли»
В Бурятии стартовал детский онлайн-конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца 2020». В этом году главным призом станет съёмка видеоклипа.
В конкурсе участвуют следующие номинации: солисты в возрастных группах 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет; вокальные ансамбли (дуэт, трио и т.д.) в общей возрастной группе 7–17 лет. Количество участников, заявленных в ансамбле, не должно превышать 9 человек. Обладатели гран-при прошлых конкурсов «Наранай туяа», за исключением перешедших в другую возрастную группу, к участию в конкурсе не допускаются.
Участники готовят две разнохарактерные песни на русском, бурятском и других языках. Приветствуется и поощряется исполнение многоголосия вокальными ансамблями. Кроме этого, все победители и лауреаты конкурса исполнят в сводном онлайн-номере общую песню «Наранай туяа».
Мероприятие проводится в три этапа. До 31 октября идёт приём заявок, видеоматериалов, актуальных ссылок на трансляции конкурсных выступлений. На втором этапе 2 и3 ноября жюри просмотрит представленные материалы и подведёт итоги конкурса. 11 ноября состоится трансляция выступлений победителей конкурса на YouTube-канале. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В Бурятии стартовал конкурс «Наранай туяа – Лучики солнца»
Общество, Фото:
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