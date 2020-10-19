В мероприятиях приняли участие гости из Бурятии и Иркутской области
16 октября в Агинском Бурятском округе завершился фестиваль бурятского языка. В рамках заключительных мероприятий в посёлке Агинское прошла традиционная игра «Ага-интеллект». В игре, выявившей лучших знатоков родного языка, традиций и обычаев, приняли участие восемь сборных команд: «Сууряан» посёлка Могойтуй, «Хүсэл» села Зуткулей, «Табан хурган» села Урда-Ага, «Эрмэлзэл» села Дульдурга, коллектив детского сада «Ульгэр» посёлка Агинское, «Согтой соёлшод» РЦКД Агинского района, «Сэсэн» Агинской районной библиотеки, «Таатай табан» театра «Амар сайн».
Победителем игры по результатам традиционных четырёх этапов игры «Визуализация», «Вопросы на логику», «Блиц-игра» и «Музыкальный» стала команда «Хүсэл» из села Зуткулей. Команды «Согтой соёлшод» РЦКД Агинского района и «Сууряан» посёлка Могойтуй заняли второе и третье место соответственно.
Также в этот день в режиме онлайн состоялось завершающее фестиваль пленарное заседание научно-практической конференции «Бурятский язык: история и современность», посвящённой теме Великой Отечественной войны в бурятской культуре». В его работе приняли участие 85 человек на платформе ZOOM и более 30 участников на канале YouTube. Гости-регионы были представлены учёными педагогических университетов Бурятии и Иркутской области.
В рамках пленарного заседания участники обсудили вопросы патриотического воспитания детей в современных условиях, формирования национального самосознания ребёнка посредством дистанционного образования, применения современных образовательных технологий для повышения качества образования по бурятскому языку и литературе. Предложения будут приниматься по электронной почте в течение недели.
По итогам научно-практической конференции планируется издание электронного сборника на основе докладов и поступивших материалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе завершился фестиваль бурятского языка
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