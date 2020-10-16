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В Бурятия изъято из оборота более 1000 пар обуви

В Бурятия изъято из оборота более 1000 пар обуви
Общество,  Фото:pixabay.com
На товарах отсутствовала обязательная маркировка

С 1 июля 2020 года на территории России запрещен оборот обувных товаров без обязательной маркировки средствами идентификации.

- Одной из целей маркировки товаров средствами идентификации является охрана жизни и здоровья человека. В качестве средства идентификации для обувных товаров используется двухмерный штриховой код в формате Data Matrix, наносимый в соответствии с требованиями национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

На обувные товары средство идентификации наносится или на потребительскую упаковку, или на товары, или на товарный ярлык.

Управлением в рамках своих полномочий обеспечивается контроль за маркировкой средствами идентификации обувных товаров.

В рамках надзорных мероприятий, проведённых в октябре, при проверке магазинов Улан-Удэ установлен факт реализации обувных товаров в отсутствии обязательной маркировки.

Изъято из оборота 1052 пары обуви на сумму 722 505 руб.

- В отношении хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения, возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ и решается вопрос о направлении материалов дела в суд. Мероприятия по пресечению оборота обувных товаров в отсутствии обязательной маркировки средствами идентификации продолжаются, - отметили в пресс-службе ведомства. 
нарушения
 
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