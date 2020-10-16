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В Бурятии больница выдавала лекарства ребёнку-инвалиду нерегулярно

В Бурятии больница выдавала лекарства ребёнку-инвалиду нерегулярно
Общество,  Фото:pixabay.com
Мать ребёнка обратилась к бурятскому омбудсмену 

Во время личного приёма в Кяхтинском районе к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась многодетная мама ребёнка-инвалида. Ребенок страдает множеством тяжёлых заболеваний, находится в лежачем положении, не говорит, не обслуживает себя, пищу принимает через назогастральный зонд, нуждается в постоянном льготном лекарственном обеспечении для поддержания жизни.

- Несмотря на назначение препаратов, их выдача производилась ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» нерегулярно, со значительными перерывами. В последнее время маме приходилось тратить собственные деньги на необходимые лекарства, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.


«После вмешательства омбудсмена министерством здравоохранения Бурятии были приняты меры», - добавили здесь. Сейчас лекарства, заявленные медицинской организацией для ребёнка, поступают в аптеку Кяхтинской больницы - для бесперебойного обеспечения до конца 2020 года.

- В соответствии с приказами минздрава РБ о сборе заявок на лекарственные препараты на 2021 год за счёт средств федерального и республиканского бюджетов ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» подана потребность на необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.
Лекарственное обеспечение для ребенка взято на контроль уполномоченным по правам человека в Бурятии и министерством здравоохранения Бурятии, - сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Бурятии.

лекарственные препараты
 
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