Иркутяне предложили 153 варианта названий нового ФОКа

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Баумана завершается



В Иркутске завершён прием предложений по названию нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Баумана. В управление по физической культуре и спорту администрации города поступило 153 варианта.



– Предложения принимались по электронной почте и телефону. Свои варианты предложили более 250 горожан. Чаще всего называли «Эволюция», «Движение вверх», «Бабр», «Лидер», «НЛО», «Старт». Были и уникальные предложения – «Бэтмен», «Адреналин», «Лига», «Парабола», «Биоритм» и множество других названий. Итоговый список будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе Иркутске людей и событий. Именно члены комиссии решат, какой вариант наиболее оптимален для названия данного ФОКа, – пояснил начальник управления Дмитрий Абрамович.



На базе нового физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого завершается на улице Баумана в Иркутске, будет работать отделение по баскетболу одной из муниципальных спортивных школ. Здесь смогут заниматься около двухсот детей 2007-2012 гг. рождения. В соответствии с проектом, на первом этаже спортивного объекта расположен игровой зал, на втором этаже разместили зал индивидуальной силовой подготовки с тренажерами.



Здание оборудовано для маломобильных граждан. Строительные работы полностью завершены, заканчивается выполнение отделочных и монтажных работ, ведется подготовка к установке технологического оборудования. Кроме этого, благоустраивают прилегающую территорию, готовят площадку для установки тренажеров, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

