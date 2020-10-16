Конкурс включал в себя три основных этапа - от замеса теста, до оценки вкусовых качеств и оформления
В рамках празднования Всемирного дня хлеба в исправительной колонии № 8 прошёл конкурс на лучший каравай. В конкурсе приняли участие осуждённые, трудоустроенные в пекарне учреждения.
Перед началом конкурса сотрудники воспитательного и производственного отделов учреждения рассказали о празднике и провели для участников мастер-класс по приготовлению каравая. После чего осужденные занялись выпечкой самостоятельно.
Конкурс включал в себя три основных этапа - от замеса теста, до оценки вкусовых качеств и оформления. Все конкурсанты успешно справились с предложенными заданиями, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс на лучший каравай
Общество, Фото:
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