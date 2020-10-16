8 многодетных семей Иркутской области получили микроавтобусы

Областной конкурс среди многодетных семей проводится с 2013 года



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил победителей областного конкурса, в котором принимают участие семьи, воспитывающие восемь и более детей, в том числе сирот и детей оставшихся без попечения родителей.



В этом году в конкурсе участвовали 27 семей из разных районов региона.



Иркутская область - один из немногих регионов России, учредивший подобный конкурс в рамках подпрограммы «Дети Приангарья». Он проводится с 2013 года. За это время автомобили получили 27 многодетных семей, сообщили в пресс-службе правительства области.





