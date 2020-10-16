Житель Бурятии предстал перед судом за серию краж

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.







23-летний житель Бурятии признан виновным в серии краж.В декабре 2019 года, воспользовался тем, что знакомый передал ему ключи и документы от своего автомобиля для его ремонта, вывез с территории автостоянки этот автомобиль. Стоимость иномарки составила 350 тысяч рублей. Мужчина продал машину на авторазбор.Кроме того, в январе 2020 года, воспользовавшись тем, что незнакомый, занимаясь ремонтом автомобиля, не закрыл двери автомобиля. Мужчина украл из салона сотовый телефон, а также сумку с находившимися в ней деньгами в сумме 22 400 рублей. Таким образом, потерпевшему причинён значительный имущественный ущерб на общую сумму 28 890 рублей. Помимо этого, в украденном телефоне мужчина обнаружил услугу «Мобильный банк». В тот же день он перевёл с банковского счёта потерпевшего на счёт знакомой 1 800 рублей.Также в январе 2020 года, находясь в магазине, мужчина просунул руку под прилавком за витрину и стащил два сотовых телефона. Общая сумма ущерба составила 5 964 рубля.Кроме того, мужчина обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», уголовное преследование по которым прекращено по не реабилитирующим основаниям.Приговором Советского районного суда молодой человек признан виновным в кражах. По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Так же удовлетворен гражданский иск потерпевшего автовладельца, в его пользу взыскано 350 тысяч рублей.