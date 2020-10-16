Улан-удэнец украл у двоюродной сестры телефон

За кражу мужчина отделался обязательными работами



В августе 49-летний житель Улан-Удэ украл лежащий на столе сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S8», принадлежащий его двоюродной сестре. После этого он скрылся с места преступления, а украденным гаджетом распорядился по своему усмотрению. Ущерб составил 44 000 рублей.



Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.



Суд квалифицировал действия улан-удэнца по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, отсутствие судимостей, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, а также смягчающие наказание обстоятельства.



Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.



Кроме того, удовлетворён гражданский иск потерпевшей. С родственника в пользу потерпевшей взыскано 44 000 рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

