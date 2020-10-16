В Иркутске проведут агропромышленную ярмарку

Общество, Фото: пресс-служба правительства и губернатора Иркутской области

Она состоится под открытым небом



Ярмарка «Урожайное Приангарье» состоится в Иркутске с 27 по 31 октября. Она развернётся на площади перед выставочным комплексом ОАО «Сибэкспоцентр». Об этом рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.



– В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было принято решение отказаться в этом году от традиционного формата проведения «Агропромышленной недели», включающего в себя выставку, деловые и развлекательные мероприятия внутри павильонов. Однако, принимая во внимание высокий интерес жителей к продукции местных производителей, будет организована ярмарка под открытым небом. Она пройдёт с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, – отметил глава регионального ведомства.



Традиционно на ярмарке можно будет попробовать и «из первых рук» приобрести продукцию крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности Иркутской области. Обязательным условием при реализации продукции является соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Иркутской области.



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